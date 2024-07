Instituto Evandro Chagas investiga se aborto em Pernambuco foi provocado por febre oropouche

Pernambuco identificou o vírus da febre oropouche num feto morto de 30 semanas. A doença, transmitida por mosquitos, contaminou ao menos 13 pessoas no estado, e, agora, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) investiga se o contágio fez com que a mãe abortasse o feto, o que, se for confirmado, seria o primeiro caso já registrado no mundo.

A secretaria afirmou, também, que esse é o primeiro caso de perda gestacional que é possível descrever na literatura médica. Por causa disso, a investigação está sendo feita pela SES e por representantes do Ministério da Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), do Instituto Evandro Chagas e do município de Rio Formoso.

De acordo com a SES, a mulher, que tinha sintomas de arboviroses, é de Rio Formoso, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. Ela teve diagnóstico de dengue e chikungunya e tinha histórico de contato com pessoas que foram diagnosticadas com oropouche, mas não teve sangue coletado a tempo para que fosse evidenciada a presença da doença.

Por causa do abortamento, a secretaria coletou material do feto e mandou para análise no Instituto Evandro Chagas, no Pará, que é referência em pesquisas sobre arboviroses.

As amostras coletadas no feto foram mandadas para o Pará, onde, na sexta-feira (6), houve o diagnóstico da oropouche. "O caso continua em investigação para a realização de outros exames laboratoriais, além do aprofundamento da investigação de campo no município de Rio Formoso", disse a SES.

Os 13 casos já confirmados da doença em Pernambuco foram verificados nas seguintes cidades:

Rio Formoso: 3;

Jaboatão dos Guararapes: 2;

Moreno: 2;

Camaragibe: 1;

Catende: 1;

Itamaracá: 1;

Jaqueira: 1;

Maraial: 1;

Timbaúba: 1.