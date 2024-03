Febre Oropouche: mais de 1,6 mil casos são registrados no Amazonas

Mais de 1,6 mil casos de febre Oropouche foram registrados entre 1 de janeiro e 29 de fevereiro deste ano no Amazonas. Os dados divulgados pela Fundação de Vligilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) constam no Informe Epidemiológico das Arbovirsoses.

Conforme o órgão, o diagnóstico da febre foi a partir de casos descartados de dengue. No total, houve 1.674 registros da doença, de acordo critério laboratorial. A FVS-AM afirma que a apresentação desses dados ocorre de maneira segmentada.

O que é a febre Oropouche?

A febre Oropouche é uma arbovirose transmitida pelo mosquito Culicoides paraensi, chamado de maruim, e o Culex quinquefasciatus, o pernilongo.

Quais os sintomas de febre Oropouche?

Os principais sintomas da febre Oropouche são semelhantes aos da dengue, como:

Febre;

Mal-estar;

Fadiga;

Dores musculares;

Desconfortos intestinais.

Também é possível apresentar quadros de meningite.

Qual o tratamento da febre Oropouche?

O tratamento da febre Oropouche não possui um protocolo específico ou vacina. Para a melhoria do paciente infectado, são tratados os sintomas, controlando o desenvolvimento da doença.

Como prevenir febre Oropouche?

De modo geral, a prevenção da febre Oropouche é feita com ações que evitem a proliferação de mosquitos, como o não acúmulo de lixo e água parada.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)