Perfume Michelle Bolsonaro: esposa do ex-presidente do Brasil vende linha de fragrância

Além da novidade do lançamento de perfume de Jair Bolsonaro nesta quinta-feira (07), a esposa do ex-presidente do Brasil Michelle Bolsonaro também possui uma linha de fragrância em seu nome. Batizada de "LADY M", a linha foi lançada em agosto de 2023 como um dos produtos de beleza.

"Perfume é muito pessoal, mas elegância é sempre elegância. Inspirada no aroma feminino e elegante da Rosa Damascena, Rosa de Grasse patchouli e baunilha, criamos nossa fragrância floral âmbar LADY M", anuncia Michelle. Ela ainda dá dicas de uso: "Aplicando no pulso e nuca pela manhã, você estará leve e elegante durante o dia. Aplicando no pulso, colo e nuca, você estará elegante e cativante durante a noite".

O perfume é uma parceria com o maquiador da família Bolsonaro Agustin Fernandez. A fragrância possui 60ml de conteúdo e, segundo o site de vendas do profissional, possui fixação média para alta.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com Heloá Canali)