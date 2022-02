Perfil fake tenta desviar doações feitas às vítimas da tragédia em Petrópolis

Um perfil falso, feito no Instagram, está sendo investigado pela Polícia Civil após tentar desviar as doações feitas às vítimas da tragédia de Petrópolis. A conta teria sido criada por golpistas e tentava imitar o perfil da ONG SOS Serra, que é a responsável por ajudar as famílias atingidas pelas chuvas na cidade.

A SOS Serra recebe doações via Pix para comprar mantimentos e material necessário para auxiliar os atingidos na região. O perfil falso estaria anunciando um número diferente, para tentar roubar o dinheiro. Esse problema chegou a ser denunciado no perfil da SOSerra, que pedia às pessoas para terem cuidado com a tentativa de golpe.

Criado em abril de 2021, o SOS Serra busca ajudar as famílias de Petrópolis. Por conta do temporal, a instituição disponibilizou um número de PIX para os interessados em contribuir com a recuperação e ajuda das vítimas da chuva no município.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)