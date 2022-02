Após tempestade que devastou Petrópolis, previsão do tempo para hoje preocupa a cidade

Nesta quinta-feira (17), Defesa Civil de Petrópolis emitiu um aviso de pancadas de chuvas moderadas a fortes, que podem vir acompanhadas por raios e rajadas de ventos fortes, principalmente entre os períodos da tarde desta quinta-feira e madrugada de amanhã (18), tarde e noite de amanhã e sábado (19). Como o solo já está encharcado, aumentam os riscos de novos deslizamentos na cidade devastada pelo temporal na tarde da última terça-feira (15). As informações são da Agência Brasil.

A recomendação é para que os moradores cadastrem o seu Código de Endereçamento Postal (CEP) por meio de mensagem de texto para o número 40199 e acompanhem as condições do tempo no aplicativo telegram. “Em caso de chuva forte, as pessoas que estiverem em área de risco devem se deslocar para locais seguros como os pontos de apoio. A cidade mantém 33 escolas abertas para o acolhimento da população”, informou a Prefeitura Municipal.

Para as pessoas que não estão em área de risco, a prefeitura pediu que evitem sair de suas casas. Novos alertas podem ser emitidos a qualquer momento. “Em caso de emergência, as pessoas devem ligar para o 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil)”, explicou.