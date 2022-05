Perfil de pousada é hackeado e golpista faz várias vítimas; confira

O que parecia ser uma oportunidade de descanso, se tornou um grande transtorno na Serra do Cipó, um dos pontos turísticos mais conhecidos de Minas Gerais. Cerca de 15 pessoas foram vítimas de um golpista que hackeou as redes sociais da Pousada Santa Vila e anunciou diversas promoções de hospedagens.

Com diárias a partir de R$ 50, com café da manhã, almoço, jantar inclusos e suítes com hidromassagem, o golpe atraiu muitas vítimas, entre elas, a assistente administrativa Ana Cláudia da Silva Godinho, de 25 anos, que realizou um pagamento via PIX de R$ 1,1 mil.

"Estava de férias e comecei a procurar na internet algumas pousadas para viajar com meu noivo. Encontrei o Instagram e o site da Santa Vila. Aparentemente estava tudo normal e chamei no WhatsApp para mais informações", contou.

O golpe seguiu um padrão bem parecido com outras vítimas. Após realizar o pagamento e enviar o comprovante, o golpista as bloqueava. Com uma delas, aconteceu até um pedido de desculpas.

Rafael Ferreira da Costa, de 32 anos, ao chegar na pousada, encontrou os portões fechados. (Foto / Arquivo Pessoal)

O consultor de sistema Rafael Ferreira da Costa, de 32 anos, pagou R$ 800 para se hospedar na pousada e, ao chegar no local, encontrou os portões fechados. Ao mandar mensagem no WhatsApp, o golpista respondeu "Desculpa de verdade. Deus vai te abençoar. Só não deseja meu mal".

Caso de polícia

Por meio de posts no Instagram, a Pousada Santa Vila lamentou o caso; confira:

De acordo com a Polícia Civil, foram registrados 14 ocorrências sobre os golpes.

"Com os dados informados foram localizados quatorze registros de ocorrência, e por se tratar de estelionato, crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima, a PCMG orienta que as vítimas devem procurar a delegacia para formalizar a representação e prestar depoimento. Em caso de algum cidadão tenha sido vítima e/ou se sentir lesado, ele deverá procurar a unidade policial mais próxima da sua casa para registrar o boletim de ocorrência. Os fatos serão investigados e, se for constatada alguma conduta criminosa, os responsáveis poderão responder pelo crime de estelionato", diz o comunicado.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)