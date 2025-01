'Pente no requeijão': Amigos improvisam em lanche a caminho da praia; vídeo

Um vídeo gravado dentro de um ônibus a caminho da praia tem dado o que falar nas redes sociais. Quatro amigos, ao sentirem fome durante o trajeto, recorreram a uma solução nada convencional para preparar o lanche: usaram um pente como utensílio para espalhar requeijão no pão. A cena foi registrada em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e viralizou rapidamente.

A criatividade do grupo dividiu opiniões. Enquanto alguns internautas elogiaram o “jeitinho brasileiro” para lidar com situações inesperadas, outros demonstraram preocupação com a higiene do improviso. "Achei genial, mas eu não comeria," comentou um usuário no Twitter. Outro disse: "Isso é a prova de que a fome não espera." Independentemente das opiniões, o vídeo acumulou milhares de visualizações e curtidas em poucas horas.

A situação também levantou reflexões sobre momentos de descontração e improviso entre amigos. Para o grupo, o que parecia apenas uma solução para saciar a fome se tornou um episódio divertido e memorável. Afinal, a fome é criativa — e o pente, pelo visto, também! O caso continua rendendo comentários e memes nas redes.