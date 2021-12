Pela primeira vez, Indígena é eleita Miss Brasil 2021; conheça Elâine Souza

Elâine Souza, de 21 anos, foi eleita a primeira Miss Brasil indígena da história do concurso. A vencedora é da etnia Katokinn, alagoana e estuda psicologia. Para chegar no lugar mais alto do pódio, ela fala que precisou enfrentar e superar desafios e preconceitos. As informações são do UOL.

De acordo com ela, muitos casos de racismo aconteceram após ter entrado no concurso. As pessoas chegaram a falar que ela “não era indígena de verdade”, por morar na área urbana da cidade e ter uma rotina na faculdade: "Tive que ouvir piadinhas como: 'índio tem que ficar em oca', 'não sabia que índio tinha celular e internet'", conta Elâine.

A miss é de uma pequena comunidade do sertão do Alagoas, que em 2003 foi reconhecida pela Fundação Nacional do Índio (Funai). No local, ela mora com os pais e a irmã de 10 anos. Mesmo sendo atacada, Elâine tenta não se abalar: "Nada disso afetará o que realmente sou e a minha identidade indígena, da qual tenho muito orgulho".

"Representar a beleza indígena em nível nacional é muito mais que uma responsabilidade, é uma questão de legado, evidenciando não só a nossa beleza, mas principalmente as nossas causas e lutas contra o genocídio e todos as perseguições que sempre passamos em funções do agronegócio, garimpos ilegais, demarcações e todos os tipos de tentativas de explorações de nossos territórios", destaca a miss.

Thiago Michalasi, presidente do Miss e Mister Brasil afirma que a vitória de Elâine é sinônimo de orgulho e quebra de paradigmas e estereótipos de beleza. Para ele, existe um antes e depois da premiação com a vitória da alagoana. "É a oportunidade das novas reflexões sobre os padrões de beleza que já têm mudado até na própria publicidade, fashions week e mostras internacionais", declara.

Elâine disse que nunca pensou ocupar um lugar de tamanha representatividade no campo da beleza. Para ela, mesmo com toda mudança na rotina após o concurso, o importante é seguir a vida simples e tranquila, além de ser a mesma pessoa que "ama andar descalça na comunidade". "O sucesso ou a fama não altera a minha essência de ser", reforça a Miss Brasil 2021.