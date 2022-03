Pedófilos atraem meninos com diamantes para o jogo Free Fire; entenda

A Polícia Civil está investigando denúncias de pedofilia pela internet. As vítimas são dois primos de 11 e 12 anos, que teriam sido atraídos por recompensas de um jogo on-line. Os dois meninos chegaram a enviar fotos íntimas ao criminoso que ainda não foi identificado. As informações são do portal Metrópoles.

VEJA MAIS

A mãe de um dos garotos relatou como funcionou a abordagem. Foi ela quem descobriu o que estava acontecendo ao verificar o celular do filho e procurou a delegacia na última sexta-feira (18). Preocupada que a situação possa ocorrer em outras famílias, decidiu avisar, também, o Conselho Tutelar de Indaial, em Santa Catarina, cidade onde aconteceu o crime.

De acordo com a mãe, tudo começou com um perfil nas redes sociais oferecendo diamantes grátis para um jogo chamado Free Fire. Esses diamantes são importantes para evoluir no jogo e difíceis de conseguir, por isso o anúncio vira uma armadilha. Para receber os diamantes, o administrador do perfil pede que o usuário envie uma mensagem privada.

A partir daí, a conversa parte para o WhatsApp e muda de tom. O pedófilo do outro lado pede à criança ou adolescente que envie fotos e vídeos íntimos para que então receba a "recompensa". A mulher disse ainda que o pedófilo chega a detalhar como devem ser as imagens e o tempo de duração das gravações.

Depois de receber o material, o homem libera os diamantes. O pedófilo ainda ensina as vítimas a apagar as mensagens do celular, para não deixar rastros. Ele também tenta marcar um encontro presencial, segundo a mãe de um dos meninos, que revela como ocorreu o contato entre o criminoso e o filho dela.

“O primeiro envio [de material íntimo] partiu do meu sobrinho, aí ele viu que deu certo [recebeu os diamantes] e passou o contato do vizinho dele, que também viu que deu certo, e aí passaram o contato do meu filho, foi onde esse bandido teve acesso a ele” disse a mãe.

A Polícia Civil de Indaial informou que já recebeu duas denúncias e está apurando o caso, mas que não pode passar detalhes por se tratar de menores de idade.