Pastor viraliza nas redes sociais ao quebrar púlpito ao citar influenciadora Virginia; vídeo

Um vídeo do pastor Leonardo Menezes, do Ministério Igreja Cruzada Cristã de Evangelização, viralizou nas redes sociais após o religioso aparecer exaltado ao citar a influenciadora e empresária Virgínia Fonseca. Nas imagens, é possível observar quando o religioso acaba quebrando o púlpito enquanto conversa com os fiéis.

No vídeo, a estrutura de vidro onde estava a bíblia do pastor quebra logo após Leonardo "dar um soco" e ironizar a admiração dos jovens com a esposa do cantor Zé Felipe.

"Pastor, acho massa a Virgínia. Você não foi chamado para se corromper", diz ele.

VEJA MAIS

Na internet, os internautas brincaram com a situação e falaram da força do homem. "Pastor Hulk", escreveu um. "A água benta hoje em dia está vindo em ampolas?", brincou outro. Alguns usuários apontaram ainda a semelhança física do pastor com o cantor sertanejo Eduardo Costa.

(*Kamila Murakami, estagiária de Jornalismo sob a supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política)