Passeio em família: jacaré com 11 filhotes são fotografados em lago

Um fotógrafo conseguiu registrar um momento ‘em família’ diferente no Lago da Pampulha, cartão postal de Belo Horizonte (BH). É que no local mora um jacaré com 11 filhotes. No momento em que o Antônio Rodrigues passava pelo trecho todos estavam em cima da mãe, tomando banho de sol. A imagem foi postada e viralizou nesta quinta-feira (30).

A família cresce e resiste no local, mesmo em um ambiente poluido e com a movimentação de pessoas o entorno do lago. A Prefeitura de Belo Horizonte monitora outros 20 jacarés adultos, além da família de filhotes. Em nota, a prefeitura informou que “Trata-se de uma população que cresce lentamente devido à baixa taxa de reprodução e ao fato de estas espécies, quando filhotes, serem uma presa fácil para aves de grande porte”.

Os jacarés não são ameaças aos humanos, mas a Prefeitura recomenda que os visitantes respeitem o espaço e não os toquem. Além do jacaré, o lago recebe visita constante de várias espécies de peixes, cágados, patos, capivaras, biguás e outros animais.