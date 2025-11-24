Parceria Brasil e Austrália: podcast criado em parceria com a UFPA será lançado na terça (25)

Com o propósito de oferecer ao público um olhar mais aprofundado sobre o desenvolvimento sustentável do Brasil e da Austrália, será lançado nesta terça-feira (25) o podcast “Vozes do Sul”, criado pelo The Conversation Brasil, em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA) e o Movimento Ciência e Vozes da Amazônia. O primeiro episódio será disponibilizado no próprio site do The Conversation Brasil e nas principais plataformas de áudio, como Deezer e Spotify.

Para conceder um ponto de vista mais apurado sobre sustentabilidade, o projeto visa ainda valorizar, abranger e fomentar a discussão sobre ciência, mudanças climáticas e os desafios da preservação, por meio do diálogo com múltiplos atores dos países. O podcast teve financiamento do Council on Australia Latin America Relations (COALAR) e da consultoria estratégica do The Conversation Australia.

Mas por que "Vozes do Sul"?

O podcast foi nomeado como "Vozes do Sul" porque os dois países envolvidos no projeto, Brasil e Austrália, estão localizados no hemisfério sul do planeta. Além da localidade, as duas nações também possuem diversos aspectos em comum, o que incluem: a rica biodiversidade, as extensas regiões costeiras e, principalmente, o fato de que os dois países viveram colonizações com violência, escravatura e exploração de riquezas.

Como forma de contextualização do podcast, os dois países foram colocados como as "nações do futuro", visto que eles possuem um grande potencial para crescerem cada vez mais em aspectos relacionados a economia global. Isto é, o universo econômico que envolve a agricultura, a mineração industrial, o turismo e a busca pela geração em larga escala de energias mais limpas e renováveis.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) A ciência da Amazônia traduzida para o mundo: a parceria entre a UFPA e O Liberal ]]

Ações para além da COP 30

Nos últimos meses, também merece destaque o movimento “Ciência e Vozes da Amazônia”, promovido pela Universidade Federal do Pará na COP 30, que buscou colocar as populações amazônicas no centro das discussões nos espaços. Ao longo da COP 30, que ocorreu entre os dias 10 e 21 de novembro, em Belém, a instituição paraense realizou alguns encontros com o objetivo de reforçar o seu papel de destaque como referência acadêmica no Brasil.

Além de encontros, também foram promovidos painéis, rodas de conversa, oficinas, lançamentos de livros e atividades culturais durante a conferência climática global. E, para finalizar sua atuação na COP 30, a universidade aproveitou o momento para realizar o lançamento da 7ª edição da publicação "Ciência e Vozes da Amazônia", com a presença do reitor Gilmar Pereira, na Green Zone.

“É importante destacar, a partir desse panorama, que toda esta proeminência científica e acadêmica faz parte de um contexto que carrega as marcas dessa região. Conhecê-la e refletir sobre sua complexidade e diferentes contornos sociais, culturais e ambientais nos fortalece e impulsiona em direção a novos desafios. Afinal, desejamos que este território seja mais que um simples recorte geográfico no mapa do Brasil”, destacou o movimento no texto de apresentação do site oficial.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)