Paraquedista colombiano é "engolido" por balão durante salto em Boituva

O paraquedista colombiano Jhovanny Duran sofreu um acidente enquanto realizava um salto de balão em Boituva, interior de São Paulo. Durante o incidente, ele estava caminhando sobre o balão quando o tecido se rasgou e ele caiu dentro da estrutura. O caso ocorreu em 1º de junho, mas as imagens se tornaram públicas na última quinta-feira (20). Com a queda, o homem fraturou o fêmur e a tíbia, porém, ele já recebeu alta médica e está em fase de recuperação.

A prefeitura de Boituva emitiu uma nota informando que tomará as medidas cabíveis dentro de sua competência. Segundo a nota, "é importante esclarecer que a regulamentação e segurança de atividades aéreas são de responsabilidade da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Portanto, não temos jurisdição para legislar sobre este aspecto. No entanto, a Prefeitura está ativamente desenvolvendo um projeto de segurança para atividades envolvendo balões e paraquedismo. Para isso, estamos colaborando com pilotos e especialistas da Confederação Brasileira de Paraquedismo e da Confederação Brasileira de Balonismo para elaborar o plano".

Adicionalmente, como medida de segurança, foi determinada a suspensão temporária dos saltos de paraquedas a partir de balões até que a prática seja considerada segura.

Jhovanny afirmou que o dono do balão deu apenas dicas de como realizar o salto de cima do balão. (Foto: Reprodução / Redes sociais)

"Dono disse que dava para fazer", relatou paraquedista

Jhovanny Duran, de 31 anos, revelou que o dono do balão em que ele e seus colegas saltaram afirmou que, embora a manobra fosse perigosa, "dava para fazer". Nenhum dos atletas tinha experiência prévia nesse tipo de salto. Em entrevista ao programa Fantástico neste domingo (23/6), Jhovanny detalhou os momentos que antecederam o acidente.

"Um dos nossos [atletas] tinha organizado com a empresa de balonismo para fazermos o salto, com três de nós pulando de cima, do teto do balão. Quando a gente faz isso, o balão está murcho no chão, e nós vamos subindo com ele à medida que ele infla", explicou Jhovanny.

Ele acrescentou que o único conhecimento que o grupo tinha sobre a manobra vinha de vídeos que haviam visto na internet. "Fora isso, não havia ninguém com experiência nesse tipo de salto".

Segundo o colombiano, o dono do balão deu instruções aos paraquedistas sobre como realizar o salto a partir da estrutura superior. "Ele mencionou que era uma manobra de risco, mas que dava para fazer. E orientou o grupo a pisar nas tiras mais robustas da lona. Quando eu dei três passos e me joguei para escorregar, senti que estava afundando. Vi o fogo subindo", relembrou Jhovanny.

Após cair dentro da estrutura do balão, Jhovanny foi ejetado violentamente. "Minha perna batia no meu peito e no meu rosto". Pouco depois, ele conseguiu se estabilizar, abrir o paraquedas e pousar em uma fazenda próxima. Machucado, ele foi socorrido por um morador local. "Já faz 22 dias que estou deitado na cama", relatou.