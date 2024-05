Homem salta de paraquedas e fica preso em topo de árvore no Amazonas

Um homem saltou de paraquedas e ficou preso no topo de uma árvore em Manaus, capital do Amazonas. O acidente aconteceu no sábado, 25. O paraquedista ficou a, aproximadamente, 25 metros do chão.

VEJA MAIS

A árvore está localizada em uma propriedade privada, no bairro da Paz, Zona Centro-Oeste da capital. Na ação de resgate, quatro viaturas e 15 bombeiros estiveram presentes. Conforme o Corpo de Bombeiros, uma ventania desviou o paraquedas da rota de voo e provocou o acidente.

As autoridades foram acionadas por volta das 16h. “Ao chegarmos no local, analisamos o cenário, que era uma área com muitas árvores altas. O paraquedista estava consciente e então iniciamos os procedimentos para fazer o resgate dele. A condução da vítima até o solo foi feita por meio de sistema de rapel guiado”, disse tenente Eduardo Araújo.

Consciente durante todo o processo, o paraquedista recebeu atendimento de primeiros socorros dos bombeiros quando chegou ao solo. O homem foi levado ao Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)