Paraquedista atropela mulher durante evento em Roraima

Um caso inusitado viralizou nas redes sociais, nesta segunda-feira (10). Um paraquedista atropelou uma mulher durante um evento de aviação, na cidade Boa Vista. O vídeo mostra o momento em que o paraquedista aterrissa em meio a uma aglomeração de pessoas que assistiam as apresentações.

O fato ocorreu no último domingo (9), durante o evento "Domingo Aéreo Brasileiro 2023". O local reunia milhares de pessoas e um paraquedista foi filmado no momento em que ele aterrissou e atingiu uma mulher. Foi uma correria no local, pois as pessoas perceberam que

De acordo com o G1 de Roraima, o Corpo de Bombeiros informou que não houve necessidade de atuação na ocorrência. O caso ganhou repercussão nas redes e algumas pessoas chegaram a brincar com a situação. A mulher e o paraquedista não tiveram os nomes divulgados.