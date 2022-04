Corpo de paraquedista é encontrado; homem segue desaparecido após acidente

Dois paraquedistas desapareceram na sexta-feira (15), em Manaus (AM), após uma forte ventania e chuvas dificultarem o pouso da dupla, que fazia parte de um grupo de 14 paraquedistas. O corpo da paraquedista, uma mulher de 26 anos, foi encontrado nas margens do Rio Negro, Distrito de Cacau Pirêra, em Iranduba, na manhã deste sábado (16). A outra vítima, um homem que não teve a identidade divulgada, continua desaparecida. As informações são do G1 Amazonas.

VEJA MAIS

A mulher foi identificada como sendo uma empresária natural do município de Carauari, interior do Amazonas. O corpo da vítima foi reconhecido por familiares ainda na cabeceira da Ponte Jornalista Philippe Daou, na Zona Oeste de Manaus.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Amazonas, coronel Orleilso Ximenes Muniz, explicou que uma equipe de pilotos de drones independentes conseguiu localizar o corpo da paraquedista desaparecida.

Desaparecimentos

O Corpo de Bombeiros havia confirmado o resgate de três pessoas e o desaparecimento de uma, na sexta-feira. No entanto, a 0h55 deste sábado, a informação foi atualizada confirmando o desaparecimento de dois paraquedistas.

Um grupo de 14 paraquedistas realizava saltos na capital amazonense e foi surpreendido por uma ventania e forte chuva. Dez pessoas conseguiram fazer o pouso com segurança, mas quatro deles tiveram que desviar a rota e tentar fazer um pouso de emergência.

Dois paraquedistas conseguiram pousar em solo, mesmo com dificuldades. Mas os outros dois foram jogados pelo forte vento para dentro do Rio Negro.