Paraquedista lança mais de 100 milhões de semente em áreas desmatadas na Amazônia

Luigi Cani, um dos mais conhecidos e respeitados paraquedistas do mundo, realizou o que ele mesmo definiu como uma das missões mais importantes de sua carreira: lançou 106 milhões de sementes de árvores nativas sobre uma área intensamente degradada pela ação humana em plena floresta amazônica. Para isso, o paranaense teve que saltar de uma aeronave a 14 mil pés de altura e a uma velocidade 300km por hora. A façanha é parte de uma ação promovida pela montadora automotiva Audi e BTG Pactual, que tem como objetivo ajudar na recuperação do meio ambiente, atenuando os impactos sofridos ao longo dos últimos anos.

“Passamos por um processo bastante exaustivo até reunir todas as ferramentas capazes de tornar essa ação se tornar possível. E não há sensação melhor do que o momento em que tocamos o pé novamente no solo e sabemos que tudo deu certo. As sementes coletadas para o projeto possuem índice germinativo superior a 95% e não necessitam de intervenção humana para germinar. Portanto, em alguns anos veremos os frutos dessa ação inédita”, relatou o paraquedista, que foi convidado pela Audi para tocar o projeto.

Para fazer o lançamento das sementes foi necessário projetar uma caixa de madeira biodegradável com mais de 1m³ e com capacidade para comportar 300kg de sementes. O material foi doado pelo Centro de Sementes Nativas da Amazônia, vinculado à Secretaria de Meio Ambiente do Amazonas, que destinou ao projeto sementes de mais de 27 espécies de árvores nativas da região.

De Manaus, a carga foi transportada de barco até o município de Novo Aripuanã, em uma viagem de 28 horas por rio. Do aeroporto da cidade, a equipe finalmente seguiu para o tão esperado e planejado salto, a uma hora de vôo da base. A caixa foi lançada da aeronave e acompanhada de perto por Luigi, em queda livre, até atingir a altura de 6500 pés e a posição exata que garantisse a dispersão das sementes na área desejada e de maneira uniforme. Assim que alcançou as coordenadas projetadas, ele liberou as sementes.

Quem é Luigi Cani?

Luigi Cani é um dublê, produtor cinematográfico e paraquedista brasileiro, nascido em Curitiba (PR) e conhecido por ser detentor de 11 recordes mundiais. Já foi, inclusive, instrutor de tropas de elite do exército norte-americano.

Ao longo de mais de 20 anos de profissão, o atleta acumula 11 mil saltos registrados e 79 medalhas. Entre seus recordes, constam a maior velocidade em queda livre (552 km/h) e o salto com o menor paraquedas do mundo.

