Paraense e namorado desaparecem em São Paulo; último contato foi no dia 18 de dezembro

Um casal que mora em Carazinho, no Norte do Rio Grande do Sul, desapareceu após viajar a São Paulo para fazer compras. Igor Antônio dos Santos Cabral, de 26 anos, e Juliana Nunes do Nascimento, de 31, viajaram no dia 13 deste mês para São Paulo. Eles falaram com familiares pela última por mensagem no dia 18 de dezembro. Depois desse dia, os telefones celulares dos dois pararam até de chamar. As informações são do G1 Rio Grande do Sul.

Apesar de morar em Carazinho, a Polícia Civil informou que Juliana é natural de Belém, no Pará. O casal está junto há dois anos e fazia primeira viagem a São Paulo.

VEJA MAIS

Familiares do casal confirmaram a Polícia Civil que os dois chegaram ao destino, por isso a investigação busca descobrir o que aconteceu depois disso e, segundo a polícia nenhuma hipótese é descartada.

Informações sobre o paradeiro do casal podem ser repassadas à Polícia Civil através do telefone (54) 3329-8600.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).