Pará participa de discussões da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Química

O engenheiro químico Sérgio Fernando Lobato Moreira representou o Pará na quarta reunião anual da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Química (CCEEQ), que ocorreu entre os últimos dias 5 e 7, no Centro Internacional de Convenções, em Brasília (DF).

Segundo Sérgio, as discussões desta quarta reunião se pautaram principalmente nas preocupações que envolvem o transporte de produtos perigosos, como químicos e poluentes. De acordo com o engenheiro, durante o evento, os conselheiros de todo o País tiveram a oportunidade de ouvir José Lúcio Silva, representante da empresa Ambipar, referência no gerenciamento de crises e atendimento a emergências envolvendo acidentes com produtos perigosos. Ele detalhou, para os participantes, sobre o atendimento a emergências ambientais ocorridas em rodovias, ferrovias, aeroportos, portos, terminais portuários, indústrias, mineradoras e dutos.

“Hoje, nós sabemos que todo esse processo é feito com muita segurança, mas sempre é possível melhorar para evitar qualquer sinistro”, pontuou Sérgio Fernando Lobato Moreira.

De acordo com o representante do Pará na CCEEQ, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou em novembro a Resolução nº 5.998/2022, modificando assim a Resolução nº 5.947/2021, com vistas a atualizar o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos. Entre as alterações, a nova legislação, que entrará em vigor em junho de 2023, traz a atualização da relação de produtos perigosos, com a inclusão dos novos produtos já contemplados na regulamentação internacional; a revisão geral das infrações aplicáveis e a inclusão de novas instruções para embalagens já contempladas na regulamentação internacional.

O engenheiro explicou que a pauta da reunião também incluiu debates sobre a produção de energia nuclear no Brasil, já que na reunião anterior da CCEEQ, em agosto, houve visita técnica dos conselheiros à usina de enriquecimento de urânio localizada em Resende (RJ), para que os participantes pudessem conhecer melhor o processo de transformação do urânio em gás para uso nas usinas de Angra I e II.

“Estamos num momento em que a humanidade discute a questão da sustentabilidade em termos do uso da energia e da usina nuclear. E o Brasil, que é um país fonte de grande riqueza de jazidas de urânio, não pode deixar de discutir a importância da energia nuclear usada com segurança e técnicas de Engenharia para abastecer as necessidades da humanidade, sem risco para o meio ambiente", ressaltou o engenheiro químico.