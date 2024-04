Pará é o terceiro estado com maior taxa de professores concursados na rede estadual

O Pará tem a terceira maior taxa de professores concursados em sala de aula na rede estadual de ensino, na comparação com os demais estados do Brasil, atrás apenas do Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. É o que aponta um levantamento do Todos pela Educação, sobre a presença de professores temporários nas redes estaduais do Brasil.

Segundo o estudo, o número de professores efetivos na rede estadual, em todo o país, era de 505 mil em 2013 (68,4% do total), mas caiu para 321 mil no ano passado (46,5%), enquanto a quantidade de temporários cresceu 55%, chegando a 356 mil profissionais nesta modalidade de contratação, em 2023.

Minas Gerais é o estado com maior porcentagem de temporários na rede estadual (cerca de 80%), seguido de Tocantins (79,4%), Acre (75,1%) e Espírito Santo (73,4%). "Esse tipo de contratação deveria ser uma exceção, a ser utilizada em casos específicos previstos na legislação, mas o que vemos é que ela tem se tornado a regra nas redes estaduais de ensino", declarou ao portal G1 Nacional Ivan Gontijo, gerente de Políticas Educacionais do Todos Pela Educação.

Na outra ponta, Rio de Janeiro é o estado com a maior taxa de professores efetivos (96%), seguido do Rio Grande do Norte (93,7%), Pará (93,5%) e Bahia (92,8%).

"É essencial avançar a discussão em duas frentes: aumentar a frequência de realização de concursos e, sobretudo, a qualidade deles, com a melhoria dos instrumentos de seleção e a inclusão de provas práticas; e o investimento em políticas de valorização e profissionalização dos docentes temporários”, defendeu Gontijo.

Concurso público

O Governo do Pará confirmou a realização de um novo concurso público para a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), voltado para a contratação de professores. A divulgação do edital está prevista para o segundo semestre deste ano. Conforme divulgado pela gestão estadual, o novo concurso terá 3 mil vagas.