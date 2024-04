Professores, técnicos e alunos do IFPA realizam ato e anunciam início de greve na instituição

Na manhã desta quarta-feira (3), professores, técnicos e alunos do Instituto Federal do Pará (IFPA) realizam um ato em frente a instituição, na avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco, em prol de melhorias aos direitos trabalhistas.

Eles anunciaram início de greve na instituição a partir desta quarta-feira (3), sendo mantidos apenas 30% dos serviços obrigatórios. Segundo os servidores, as atividades da instituição serão paralisadas por tempo indeterminado, em apoio a outras instituições federais que aderiram ao movimento grevista.