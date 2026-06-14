Papa Leão XIV fala da beatificação de padre Nazareno Lanciotti por atuação no Brasil

O Papa Leão XIV recordou alguns novos beatos ao final do Angelus deste domingo (14), na Praça São Pedro, no Vaticano. Entre os beatos citados pelo Papa estava o padre Nazareno Lanciotti, que teve importante atuação no Mato Grosso. O padre também recordou sua recente viagem apostólica à Espanha, e o terremoto nas Filipinas.

O Papa Leão recordou também outros beatos como os sacerdotes diocesanos Venceslao, Drobla e João Bula, da Morávia (República Tcheca); e João Swierc e oito companheiros, sacerdotes salesianos poloneses. “Todos foram beatificados como mártires – disse o Papa - porque foram vítimas das perseguições dos regimes totalitários devido à sua fidelidade a Cristo", informou.

Em seguida o Santo Padre recordou que neste sábado (13), no Mato Grosso, no Brasil, foi beatificado Nazareno Lanciotti, sacerdote romano e missionário. “Ele também foi mártir porque, em nome do Evangelho, defendia os mais pobres. Que o exemplo e a intercessão desses corajosos testemunhos sustentem a missão dos presbíteros e de toda a Igreja”, acrescentou o Papa.

Padre Nazareno Lanciotti atuou em Jauru (MT) a partir de 1972, onde fundou a Paróquia Nossa Senhora do Pilar e ficou conhecido pelo trabalho evangelizador e social. Denunciou crimes como exploração de menores, prostituição e tráfico de drogas. Foi assassinado em 2001 após ser baleado em casa.

A cerimônia de beatificação, neste sábado (13), foi presidida pelo cardeal João Braz de Aviz, prefeito emérito do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica.

Espanha - Ainda após a Oração do Angelus o Papa recordou sua recente viagem apostólica à Espanha e agradeceu aos bispos, religiosas e a todos os fiéis espanhóis que o receberam com grande alegria e carinho. Antes de abençoar todo o país, o Papa agradeceu de maneira especial ao soberano, o rei Felipe VI.

"Em primeiro lugar, expresso minha gratidão ao Senhor pela viagem apostólica que Ele me permitiu realizar à Espanha. Agradeço ao povo espanhol que me acolheu com grande entusiasmo e devoção. Sou especialmente grato à Sua Majestade, o rei. Agradeço com carinho aos bispos, a todas as comunidades que visitei e a toda a Igreja que está na Espanha. Que Deus abençoe sempre a Espanha!", enfatizou.

Solidariedade - O papa solidarizou-se com a população das ilhas das Filipinas, atingida na última segunda-feira (08/06), por um terremoto de magnitude 7,8, concentrado sobretudo na ilha de Mindanao, no sul do país, que causou mais de 40 mortos, centenas de feridos e mais de 32 mil desabrigados.

"Asseguro minha proximidade às populações das Filipinas atingidas há alguns dias por um forte terremoto. Rezo pelos falecidos e seus familiares, pelos feridos e por todos aqueles que sofrem por causa desta calamidade", falou.