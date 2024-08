Pais tatuam alfabeto no braço para ajudar filho autista a se expressar; entenda

A ação dos pais de uma criança autista não verbal viralizou e comoveu a internet recentemente. Para se comunicarem com seu filho Felipe, de 7 anos, Annie Coutinho e Rafael Borges fizeram uma tatuagem com o alfabeto em seus braços.

VEJA MAIS

O casal, que reside em Bragança Paulista, São Paulo, ganhou destaque no Instagram ao mostrar esse método inovador e eficaz. Eles publicam diversos vídeos nos quais é possível ver Felipe soletrando as palavras que deseja "falar" para os pais. Annie e Rafael encontraram nessa iniciativa uma forma de facilitar a comunicação com Felipe.

Em postagens que já somam mais de 600 mil curtidas, a mãe explicou um pouco mais da história. Na publicação, ela revela que Felipe é autista nível 3, não falante e com apraxia da fala. Annie contou que, há quatro anos, o menino trabalha com a Comunicação Alternativa e Aumentativa (CAA), utilizando um tablet.

“Além disso, paralelamente à CAA, introduzimos a soletração durante o processo de alfabetização dele, investindo na escrita como forma de comunicação geral, caso ele consiga futuramente. Estamos ensinando a escrita desde agora, aprendendo com o RPM (Rapid Prompting Method) e S2C (Spell to Communicate), visto os lindos casos de autistas adultos nível 3 que soletram e escrevem abertamente”, disse na postagem.

Ao final, Annie explicou o motivo de ter tatuado a prancha de letras junto com o marido. “Esse processo é feito com uma prancha de letras no papel, então foi opção nossa tatuar a prancha nos nossos braços para que ela esteja rapidamente acessível o tempo todo durante o aprendizado dele a escrever. A tatuagem é apenas mais uma forma de aprendizado para a escrita livre no futuro”, falou.

A publicação sobre a tatuagem feita pelo casal viralizou nas redes sociais, recebendo milhares de curtidas e comentários de apoio e admiração pela atitude. “Caraca! O pai tatuou o alfabeto para o filho, mano... que felicidade senti assistindo a esse vídeo!”, comentou um usuário. “Nós nos adaptamos para o conforto dos nossos filhos, e esse pai superou todas as minhas expectativas. Ele deve ser um pai maravilhoso, pode ter certeza”, escreveu outro. “Quando se tem uma mãe assim, não precisa mais de nada”, disse um terceiro.