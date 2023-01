Polícia ouve pai que espancou filhas na praia em Salvador: 'Perdão'

Após a grande repercussão nas redes sociais de um vídeo onde um pai aparece agredindo duas crianças na praia de Itapuã, em Salvador (BA), a Polícia Civil ouviu o homem investigado pela violência contra as filhas, nesta terça feira (3). As informações são do portal Metrópoles.

Nas imagens feitas no dia 1º de janeiro é possível ver que o pai chega a erguer uma filha pelo pescoço e a joga na areia. O homem foi ouvido em uma delegacia de Feira de Santana, onde a família mora. A mãe das meninas também prestou depoimento.

“Eu quero só pedir perdão a todos, porque foi um momento de fraqueza e acabei corrigindo as minhas filhas de forma errada. Eu cuido das minhas filhas desde quando elas nasceram”, declarou o agressor.

Investigação

As crianças que foram agredidas pelo pai também devem ser ouvidas nos próximos dias. No entanto, elas serão interrogadas por meio da escuta especializada, que é um método não invasivo de entrevista com vítimas de violência.

Como as agressões aconteceram em Salvador, a continuidade da investigação vai ser na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca) da capital baiana.

Pedido de desculpas

Ainda nesta terça, o pai gravou um vídeo chorando e pedindo desculpas pela violência. Ele disse que as filhas teriam desobedecido e voltado para água. O homem disse ainda que perdeu a cabeça depois que as crianças desapareceram e foram encontradas.

“Nada vai justificar o que eu fiz, eu errei, mas quero dizer para vocês que não sou monstro, não sou bicho. Tenho minha família e cuido bem de minhas filhas”, declarou o pai.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política)