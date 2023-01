Pai espanca as próprias filhas por terem se perdido na praia; vídeo

Um homem foi flagrado espancando duas crianças em uma praia no último domingo (01) após elas terem se perdido no local. As imagens mostram o momento em que o agressor, que seria pai das meninas, chega a arremessar uma das vítimas ao chão. As informações são do portal Poptime.Space.

No vídeo gravado por uma testemunha, duas meninas, acompanhadas de uma mulher, se aproximam do agressor que segurava um bebê de colo e que logo entrega a criança à mulher. Nesse momento, o homem começa as agressões contra as duas crianças.

As imagens mostram as duas meninas gritando e chorando desesperadamente, enquanto eram agredidas com chineladas pelo homem. Um dos momentos mais impactantes do vídeo é quando ele chega a arremessar uma das vítimas ao chão com brutalidade. “Cadê os caras para arregaçar ele?”, questiona uma mulher que presenciava o fato.

O caso aconteceu em Salvador, na Bahia. O agressor seria o pai das duas vítimas. Ele teria se revoltado após deixar as meninas sob os cuidados de uma terceira pessoa e notar que as crianças “saíram sozinhas e teriam se perdido”.

A assessoria de comunicação da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou que "a 15ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) não foi acionada para a ocorrência".

