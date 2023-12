Pai de ex-vereador mata ex-esposa a tiros na frente de familiares e depois tira a própria vida em RR

Um homem identificado como Adelino Dias Sousa Filho, de 59 anos, matou a tiros a ex-esposa, Maria Amparo Lima, de 54, na frente da família e depois tirou a própria vida na noite da última sexta-feira (01). O caso ocorreu na na vicinal Urubuzinho, área Rural de Boa Vista, em Roraima. Eles são pais do ex-vereador da capital, Adelino Neto.

Á Polícia Civil, que investiga o caso, a filha e o genro do ex-casal relataram que o crime aconteceu por volta das 21h, quando a vítima e os familiares voltavam para o sítio onde moravam. Eles contaram ainda que Adelino e Maria estavam separados há um mês e que a família surpreendidos com a chegada do suspeito, que, com uma arma de fogo artesanal calibre .22, atirou contra Maria Amparo. A vítima ainda tentou se proteger ao se jogar para trás do bando de um carro, mas morreu após ser atingida por dois disparos.

VEJA MAIS

O homem fugiu para uma área de mata e a Polícia Militar foi acionada. Pouco tempo depois, testemunhas ouviram barulho de tiro próximo ao local, e foram averiguar. A corporação, então, encontraram Adelino sem vida no chão, om a mesma arma que usou para matar a ex-esposa, indicando que ele se matou.

Após a Polícia Civil finalizar a perícia dos ocorridos, o Instituto de Medicina Legal (IML) removeu os corpos. As testemunhas ainda contaram à PM que o homem tinha ameaçado a vítima, que foi à Justiça conseguir uma medida protetiva contra ele.

O caso foi atendido inicialmente pela Delegacia Geral de Homicídios (DGH), mas a investigação foi transferida à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher para que as diligências fossem concluídas.

Adelino Filho concorreu em quatro eleições, vindo a disputar três vezes para o cargo de deputado estadual em Roraima (2006, 2010 e 2014) e uma vez para vereador em Boa Vista (2004). No entanto, não obteve sucesso em nenhuma tentativa. Além disso, foi condenado por ser beneficiário do possível crime de improbidade administrativa praticado pelo filho, quando este ocupava uma cadeira na Câmara Municipal.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)