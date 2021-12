Homem invade casa, mata a ex-mulher e comete suicídio

Na manhã desta quinta-feira (2), Pauliane da Silva, de 34 anos, foi morta a tiros dentro de casa, na Zona Norte de Manaus. Com informações do Portal do Holanda.

O suspeito do homicídio é o ex-marido da vítima, que logo após o crime, tirou a própria vida.

De acordo com a Polícia Civil, Pauliane e Daniel estavam separados há algum tempo, mas ele não aceitava o término do relacionamento.