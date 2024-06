Pai agride professor após filha acusá-lo de importunação sexual: 'Vem pegar no meu peito'; vídeo

Um professor foi agredido pelo pai de uma aluna de 16 anos após ela acusar o docente de ter praticado importunação sexual. O caso aconteceu em uma escola técnica estadual do bairro de Areias, na cidade de Recife, em Pernambuco, na última terça-feira (04).

Após saber do ocorrido, o pai da estudante foi até a instituição em questão para tirar satisfação com o professor. Um vídeo que circula pela internet mostra o professor sentado no chão da escola sendo agredido pelo pai da aluna, enquanto vários alunos em volta acompanham a cena. Na sequência, algumas pessoas chegam para conter as agressões.

"Vem mexer comigo, vem mexer comigo. Cabra safado. Reage. Você é um bandido, vou ligar para a polícia agora. Tarado safado! Você é um tarado. Vem pegar no meu peito, seu filho da p*ta", diz o pai da aluna.

VEJA MAIS

Segundo o Terra, a Polícia Militar foi acionada para a escola, localizada na Rua Capitão Felipe Ferreira, e as equipes constataram que o pai da estudante havia agredido o professor acusado de importunação sexual.

O servidor acusado pela aluna foi levado a uma unidade de saúde e, em seguida, encaminhado ao Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA) do bairro Madalena, também na Zona Oeste do Recife. Ele foi acompanhado pela estudante e o pai dela.

De acordo com a Polícia Civil da região, um inquérito foi instaurado para apurar os fatos. Outras informações não podem ser repassadas, pois o caso envolve um indivíduo menor de idade.

A Secretaria de Educação e Esportes (SEE) de Pernambuco anunciou o afastamento do professor de suas funções na instituição de ensino enquanto o caso é investigado. Além disso, a SEE informou que a Patrulha Escolar foi acionada e a ocorrência foi encaminhada ao Conselho Tutelar para as providências.

"A pasta informa ainda que não há registro de nenhuma denúncia prévia sobre possível má conduta do professor e reforça que está à disposição das autoridades policiais para esclarecer o caso", finalizou o órgão.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)