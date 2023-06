Professor é afastado por dar tapa em aluna de 11 anos

Uma criança de 11 anos foi agredida por um professor durante aula, em escola do Distrito Federal, na manhã da última quinta-feira (15), após a estudante não acatar a uma ordem dada por ele.

Segundo as investigações, o professor de Geografia, de 60 anos, estava em aula com uma turma do 6º ano e havia pedido para que um grupo de alunos que estava próximo da mesa dele, se sentasse. No entanto, a ordem não teria sido atendida pelos estudantes.

A criança teria questionado o pedido e, de acordo com testemunhas, o professor reagiu de forma agressiva, dando um tapa na nuca da menina e a segurado pelos braços com força.

A agressão foi registrada na 13ª Delegacia de Polícia, onde os agentes foram até a escola e conduziram os envolvidos para que pudessem prestar depoimentos. Às autoridades, o professor confirmou a ação e disse que agiu por impulso, mostrando-se arrependido.

Se condenado, o educador pode responder por vias de fato, maus-tratos e crime no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O que diz a Secretaria de Educação

Por meio de nota, a Coordenação Regional de Ensino de Sobradinho, informou que o Conselho Tutelar foi acionado e o professor, afastado de suas atribuições.

O processo administrativo será apurado pela Corregedoria da Secretaria de Educação.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)