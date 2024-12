Pagamento do Auxílio Gás da Caixa inicia nessa quinta-feira (12); confira calendário

A Caixa iniciou, nessa quinta-feira (12), o pagamento do Auxílio Gás do mês de dezembro. A ação considera o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Conforme cronograma divulgado, o pagamento deve encerrar no dia 23 desse mês. Confira abaixo o cronograma completo.

Calendário de pagamento do Auxílio Gás da Caixa

12 de dezembro (quinta-feira): NIS com dígito final 1, 2 e 3

13 de dezembro (sexta-feira): NIS com dígito final 4

16 de dezembro (segunda-feira): NIS com dígito final 5

17 de dezembro (terça-feira): NIS com dígito final 6

18 de dezembro (quarta-feira): NIS com dígito final 7

19 de dezembro (quinta-feira): NIS com dígito final 8

20 de dezembro (sexta-feira): NIS com dígito final 9

23 de dezembro (segunda-feira): NIS com dígito final 0

Saque do Auxílio Gás da Caixa

O saque do Auxílio Gás da Caixa pode ser feito com uso da biometria e cartão social (Bolsa Família ou Cidadão) em Lotéricas, canais de autoatendimento ou agências. Os saques não realizados até o dia 27 de dezembro serão creditados na conta poupança da Caixa.