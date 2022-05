Padre que atropelou suspeito de furtar igreja está com habilitação vencida

O padre Gustavo Trindade dos Santos, que atropelou um homem suspeito de furtar a igreja, em Santa Cruz do Rio Pardo (SP), no sábado (7), está com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há dois anos. A informação foi confirmada pela Polícia Civil de São Paulo.

VEJA MAIS

De acordo com as investigações, o pároco, mesmo com a irregularidade, tinha autorização para dirigir o veículo da Diocese de Ourinhos. A Justiça autorizou a quebra do sigilo telefônico do padre Gustavo, mas negou o pedido de prisão preventiva com base nos bons antecedentes do religioso e por não haver risco de fuga do mesmo.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)