Padre que atropelou suspeito de furtar igreja revela ‘arrependimento’ por ato impulsivo

O padre Gustavo Trindade dos Santos, que atropelou um homem suspeito de furtar a igreja em que ele é pároco afirmou que está "profundamente arrependido” do ato. O caso inusitado aconteceu na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo, no último sábado (7).

A lamentação do pároco foi dada por meio de uma nota divulgada pela Diocese de Ourinhos, nesta terça-feira (10). No documento, a entendida também afirmou que o padre está afastado de suas funções na igreja por conta do ocorrido.

No documento, também foi dito que o vigário segue colaborando com a Justiça para que os fatos sejam esclarecidos. O pároco também se colocou à disposição para ser responsabilizado por atropelar o “suspeito”, que foi identificado como Ângelo Nogueira. Ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva da Santa Casa da cidade.

Leia a nota na íntegra:

“O frei Gustavo se encontra profundamente consternado e arrependido pelo trágico desfecho e conclama a todos os fiéis por orações pela vida do senhor Ângelo Nogueira, que está em recuperação na UTI da Santa Casa da cidade”.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)