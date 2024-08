Padre Julio Lancellotti registra ocorrência por ameaça nas redes sociais: 'Comer grama pela raiz'

O padre Julio Lancellotti registrou um boletim de ocorrência na tarde desta terça-feira (13), na Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência de São Paulo, após receber ameaças e injúrias em redes sociais. A denúncia foi motivada por uma série de comentários ofensivos feitos por um perfil no Instagram e no Facebook, identificado como Paulo Sposito, que possui 50 mil seguidores e se declara pró-armas e "presidente da AF dos CACs do Brasil".

No último sábado (10), o perfil em questão comentou em uma publicação em uma página que compartilha ocorrências policiais, acusando Lancellotti de ser responsável pela “invasão e o aumento de noias furtando no bairro Mooca”, na Zona Leste de São Paulo. O comentário também continha uma ameaça direta ao religioso, sugerindo que ele deveria ser transferido para outra pastoral ou “comer grama pela raiz”.

Indignado com as ameaças, Padre Julio decidiu tornar o caso público em suas redes sociais e, após conversar com seu advogado, optou por registrar a ocorrência formalmente. O caso gerou grande repercussão, especialmente devido à atuação do religioso com pessoas em situação de vulnerabilidade social.

“A situação é bastante difícil e às vezes difícil de compreender essa onda de ódio. Nós vamos enfrentar as dificuldades de tantas pessoas em situação de rua sem fomentar o ódio e sem ameaças e violência, mas buscando propostas e sugestões que levem a encontrar caminhos”, declarou o padre em entrevista à TV Globo.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)