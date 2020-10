Padre da PB confessa que mentiu sobre sequestro e diz ter sofrido extorsão

A Polícia Civil da Paraíba informou nesta segunda-feira (26) que abriu uma nova linha de investigação sobre o caso do padre José Gilmar, que ficou conhecido nacionalmente quando amigos procuraram a polícia para denunciar seu desaparecimento após deixar uma mensagem de celular pedindo socorro. Dois dias depois ele foi encontrado vivo às margens de uma rodovia no Litoral Sul do estado.

De acordo com o delegado Luciano Soares, que está à frente do caso, o padre confessou ter mentido sobre ter sido sequestrado e diz ter sofrido extorsão. O religioso será autuado por falsa comunicação do crime.

Segundo o delegado, ele teria dito em depoimento que havia recebido uma cobrança de R$ 50 mil na redes sociais e, alegando desespero, decidiu tirar a própria vida. Ele viajou sozinho de carro para o Litoral Sul e lá tentou se afogar. Passou dois dias dentro do carro, orando e, por fim, decidiu se entregar à polícia.

"Ele confessou que havia mentido no primeiro depoimento e que não foi sequestrado. Na verdade, o relato do mesmo é que ele estava sendo extorquido. Pessoas haviam feito a cobrança de R$ 50 mil na redes social e, num gesto de desespero, ele decidiu dar cabo a própria vida. Ele disse que viajou sozinho no carro para o Litoral Sul, e lá tentou se afogar. Durante os dois em que ficou desaparecido sem dar notícias, ele ficou dentro do carro, orando, até decidir se entregar à polícia", explicou.

Nova investigação

"Nós estamos fechando esse inquérito com o indiciamento pela falsa comunicação do crime. A delegada responsável será Emília Ferraz. A nova versão, sobre a extorsão, será investigada", pontuou.