Padre que pediu socorro por celular é encontrado após três dias

O padre José Gilmar Moreira, que tinha sido dado como desaparecido desde a última terça-feira (13), em João Pessoa (PB), foi encontrado na tarde de hoje no litoral sul da Paraíba. Mais cedo, a polícia localizou o carro do religioso próximo à Tambaba, praia de naturismo também na região. O padre foi levado para a Central de Polícia para prestar esclarecimentos sobre o que aconteceu. A polícia disse que o padre estava desorientado e apresentando sinais de desidratação.

O delegado responsável pelas investigações, Victor Melo, disse que várias informações falsas tentaram desviar a polícia das pistas corretas. O padre não sofreu violência física. Segundo o delegado, o padre disse que foi abordado por dois ou três homens que pensaram inicialmente que ele era motorista de transporte por aplicativo. Em seguida, levaram o padre para uma mata onde colocaram um capuz e amarraram suas mãos. A todo tempo, os bandidos exigiam dinheiro, segundo depoimento dado à polícia. Na quarta-feira, eles teriam deixado o padre no local e foram embora. Só hoje o padre disse ter tido coragem de sair do local em busca de ajuda. Nesse período, ele não comeu nada e só tomou água da chuva. Ninguém foi preso até o momento.

Em nota, a Arquidiocese da Paraíba confirmou o aparecimento do padre e disse que ele está bem e sendo acompanhado pelo setor jurídico e de pessoas próximas ao sacerdote para que tudo seja devidamente esclarecido. "Pedimos respeito ao momento e, assim que possível, a Arquidiocese emitirá nota oficial sobre o caso. Agora o momento é de agradecer a Deus e à Virgem Santíssima por este livramento.

Na terça-feira, o padre foi chamado para encomendar um corpo. Pouco tempo depois, ele enviou um pedido de socorro via aplicativo de mensagens para uma pessoa da igreja, mas essa mensagem só foi visualizada horas depois. Pessoas da igreja saíram em busca do padre e descobriram que ele não chegou ao velório. A partir daí, uma forte campanha foi iniciada pela Arquidiocese da Paraíba, com apoio da população, pelas redes sociais e nos noticiários locais.