Padrasto de menina morta a socos pela mãe pode ser responsável pelo crime, diz pai da vítima

Sidival Gonçalves, pai de Luna Nathieli Bonet Gonçalves, de 11 anos, que teria sido morta pela própria mãe a socos e chutes, afirmou que não acredita na confissão da ex-mulher sobre o assassinato da adolescente. A mulher teria justificado o crime como forma de “punição” pela menina supostamente ter iniciado a vida sexual precocemente.

Para ele, a ex está tentando esconder a participação do padrasto de Luna no crime. O casal está preso temporariamente por 30 dias.

Em entrevista ao UOL, Sidival revelou que acredita que o casal tenha feito uma espécie de pacto para isolar as filhas do convívio social. Luna já não ia às aulas desde o começo do mês de de abril - o que foi confirmado pela Secretaria de Educação do Estado. De acordo com as investigações, o suposto namorado estudava na mesma escola que a garota.

Mesmo com “tamanha violência”, o pai de Luna não consegue acreditar que somente a ex tenha envolvimento no crime. O homem afirma que o padrasto da menina teria participado do assassinato.

A Polícia Civil não descarta a possibilidade do homem estar envolvido no crime sexual, já que a menina apresentava laceração na vagina. Além de lesões internas e externas no crânio, baço, pulmão, alças intestinais, machucados no rosto, braços e pernas, além da região torácica. Os agentes seguem investigando o caso.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)