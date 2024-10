Pacientes que passaram por transplante receberam órgãos contaminados por HIV

O Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) investigam um incidente inédito na história do serviço de transplante do estado: seis pessoas que estavam na fila do transplante no Rio de Janeiro receberam órgãos contaminados pelo HIV. Após o procedimento médico, eles testaram positivo para o vírus. A informação foi divulgada, inicialmente, pela BandNews FM e confirmada por outros veículos de comunicação.

A infecção foi descoberta depois que um paciente que recebeu um coração via SES-RJ começou a passar mal, nove meses depois do transplante. Ele fez vários exames, até descobrir que estava com HIV. Durante a apuração do caso, foi descoberto que pelo menos dois doadores tinham o HIV, mas a triagem dos órgãos deles, feita por um laboratório privado, não detectou o vírus.

Todos os exames de sorologia dos doadores desse laboratório foram, então, transferidos para o Hemorio, que está retestando o material armazenado de 286 doadores. Desde o dia 13 de setembro, toda a doação é passada direto das doações para análise no Hemorio.

A SES-RJ informou à TV Globo e ao g1 que essa é uma situação sem precedentes. “A Secretaria de Estado de Saúde (SES) considera o caso inadmissível. Uma comissão multidisciplinar foi criada para acolher os pacientes afetados e, imediatamente, foram tomadas medidas para garantir a segurança dos transplantados", informou o órgão estadual.

A Secretaria está realizando um rastreando as amostras de sangue armazenadas dos doadores para a partir de dezembro de 2023, data da contratação do laboratório, para reavaliação. Uma sindicância foi instaurada para identificar e punir os responsáveis.