Cientistas revertem, pela primeira vez, diabetes tipo 1 de paciente

Um grupo de cientistas conseguiu, pela primeira vez na história, reverter a diabetes tipo 1 de uma paciente, de acordo um relatório publicado na revista científica Cell na última quarta-feira (25).

Segundo relatado pelos pesquisadores da Universidade de Pequim, na China, a mulher de 25 anos começou a produzir a própria insulina após passar por um transplante de células-tronco reprogramadas. Eles afirmam que há mais de um ano a paciente, que antes precisava de “quantidades substanciais de insulina", não precisa de suplementação do hormônio.

Para o estudo, células-tronco de três pacientes com diabetes tipo 1 foram extraídas e revertidas para um estado pluripotente, para que elas pudessem ser moldadas em qualquer tipo de célula do corpo. Depois, usando uma técnica modificada, eles utilizaram as células-tronco para gerar ilhotas produtoras de insulina.

No procedimento cirúrgico, que ocorreu em junho de 2023, cerca de 1,5 milhões de ilhotas foram injetadas em músculos do abdômen da paciente. Dois meses e meio depois da intervenção, a mulher já estava produzindo insulina suficiente para viver sem necessidade de suplementação.

“Agora, eu posso comer açúcar”, comemorou a mulher em entrevista à revista Nature.

Apesar de empolgados com os resultados, os cientistas agora querem fazer testes em mais pessoas. Também está nos planos ver se as células da mulher continuam a produzir insulina por pelo menos cinco anos.

Em maio deste ano, um homem de 59 anos foi curado da diabetes 2 após uma operação semelhante realizada por médicos da Universidade de Xangai.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)