Homem é curado de diabetes 2 após transplante experimental

Um homem de 59 anos foi curado da diabetes 2 após ter passado por um tratamento experimental realizado por médicos chineses. Os profissionais da saúde transplantaram para o paciente células que possibilitaram a volta da produção de insulina no corpo dele. O relato dos pesquisadores da Universidade de Xangai foi publicado na revista Nature, no último dia 30 de abril.

O homem, que não foi identificado, convivia com diabetes há 25 anos e, após à terapia inovadora, não usa diária há 2 anos e 9 meses. O tratamento foi realizado com um transplante intravenoso de células que produzem insulina - hormônio responsável por controlar os níveis de glicose no sangue.

VEJA MAIS

Os pesquisadores usaram células do sangue do próprio paciente e as reprogramaram em laboratório. A manipulação foi como se as devolvessem ao estado de célula-tronco, para funcionarem como células pancreáticas. Este é o primeiro caso conhecido de uma pessoa com diabetes tipo 2 e com função pancreática muito prejudicada que foi curada por meio de um transplante de células.

Alguns pacientes com casos graves de diabetes tipo 1 são submetidos a transplantes de pâncreas como tratamento, mas era uma recomendação de último caso por haver risco do órgão ser rejeitado.

Ao transplantar somente as células, a cirurgia se torna menos invasiva e com menos risco de rejeição. Os médicos creem no potencial do tratamento, porém reforçam que ainda é necessário realizar testes em outras pessoas para, então, comprovar a eficácia dessa terapia.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de oliberal.com)