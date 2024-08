Paciente descobre pano de 20 cm esquecido dentro do corpo após cirurgia

Uma paciente oncológica descobriu recentemente dois panos de aproximadamente 10 cm cada em seu corpo, quase dois anos após uma cirurgia para remoção de um tumor no intestino. Os sintomas de perda de peso e dores abdominais haviam sido semelhantes aos já experimentados antes da cirurgia de retirada do câncer, levando à preocupação de que o tumor pudesse ter voltado. No entanto, exames não indicaram a presença da doença.

No dia 20 de julho, Maria Luciene Vidal notou que o material estava saindo pela bolsa de colostomia, um saco coletor utilizado após o procedimento de retirada do tumor. A descoberta foi feita quando um terceiro pano menor foi identificado ainda dentro de seu corpo. Ela foi internada para tratamento no Hospital Beneficência Portuguesa de Santos, em São Paulo.

Os médicos inicialmente pensaram que o material na bolsa de colostomia eram fezes ressecadas, mas uma médica residente identificou o pano. A equipe médica retirou os dois panos no último dia 22 de julho e agora avalia a necessidade de uma nova cirurgia para remover o terceiro pano ainda presente. A família de Maria está considerando ações legais, mas a prioridade no momento é sua saúde.

O Hospital Municipal de Cubatão, no litoral de São Paulo, informou que o procedimento de Maria ocorreu em 29 de julho de 2022, mas a administração só soube do caso recentemente. O cirurgião responsável pela cirurgia não integra mais a equipe médica desde que a Sociedade Brasileira Caminho de Damasco (SBCD) assumiu a gestão do hospital.