Ouça o último áudio de jovem assassinada por amiga que 'queria saber se era psicopata'

A jovem Ariane Bárbara Laureano de Oliveira, de 18 anos, assassinada no último dia 24, em Goiânia, por uma conhecida que queria "saber se era psicopata", foi atraída pelos envolvidos para o local do crime com um convite para ir lanchar. As informações são do Metrópoles.

Em seu último áudio enviado à mãe, ela diz que os amigos a convidaram para ir comer, ofereceram para pagar o lanche e buscá-la de carro. Ouça:

"As meninas me chamaram para ir comer. Vão pagar a broca (risos). Elas vão me buscar de carro, mãe. Aí eu vou, né? Vai pagar comida e vai me buscar de carro e me deixar em casa... Sou besta?!", disse Ariane.