ONG faz churrasco para moradores de rua em frente a Touro de Ouro da Bolsa de Valores

Na noite de quarta-feira (17), Integrantes da ONG SP Invisível realizaram um churrasco solidário para pessoas em situação de rua em frente ao Touro de Ouro da Bolsa de Valores, no Centro de São Paulo. Além dos moradores de rua, a ação também distribuiu churrasco, com carne comprada pela própria organização, para ambulantes que passavam pelo local. As informações são do G1.

"Falam que o Touro simboliza o progresso e a economia melhorando, mas essa não é a verdade. A verdade é que aumentou o número de pessoas morando na rua, desempregadas, mais pessoas estão passando fome e precisando de comida", afirma Vinicius Lima, cofundador da SP Invisível. Segundo ele, o Touro não sinaliza nenhum progresso, já que o país está vivendo um retrocesso em razão ao alto valor da carne, o que faz muitas famílias buscarem comidas em caminhões de lixo e ossos em açougue.

VEJA MAIS

A escultura, colocada em frente à Bolsa de Valores na terça-feira (16), foi inspirada no famoso Touro de Wall Street e vem sendo alvo de diversos protestos. Logo após sua inauguração, um grupo colocou diversos cartazes no local com a palavra "fome", no entanto, cerca de dez minutos depois um caminhão de limpeza passou para limpar as ruas e retirou os cartazes.

Já na manhã de quinta-feira (18), o Touro foi marcado com tinta preta com frases como "taxar os ricos", intervenção feita pelo Movimento Juntos. "Nesta semana, a Bolsa de Valores instalou a estátua do Touro de Ouro no Centro de São Paulo. O que para eles simboliza a força do mercado financeiro, para nós é um símbolo da fome, da miséria e da superexploração do trabalho. Mas, também é um lembrete de que continuaremos na luta por uma vida com dignidade. E é por isso que hoje fizemos essa ação simbólica de protesto", afirmaram.