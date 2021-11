‘Touro de Ouro’ chama atenção no centro histórico de São Paulo

Uma escultura chamada “Touro de Ouro” foi instalada no centro histórico de São Paulo e está chamando atenção de quem passa pelo local. Inspirada no Touro de Wall Street, que fica no centro financeiro de Nova York, esse monumento foi escolhido por ter uma importante representação no mercado financeiro. As informações são do G1 São Paulo.

Inaugurada na última terça-feira (16), em frente ao prédio da B3, a estátua significa 'o otimismo e a força dos investidores'. Ela foi um presente do economista Pablo Spyer e do artista plástico Rafael Brancatelli para a cidade de São Paulo e o mercado financeiro brasileiro.

O touro não passa despercebido por ter 5,10 metros de comprimento, 3 metros de altura e 2 metros de largura. Ele foi construído sobre uma estrutura metálica tubular com multicamadas de fibra de vidro de alta densidade e pintura anticorrosiva. Tudo pensado para ter uma longa duração e resistência.