Oito pessoas morrem em acidente com van da Secretaria Municipal de Saúde de Constantina, no RS

Oito pessoas que estavam em uma van pertencente à Secretaria Municipal de Constantina, no Rio Grande do Sul, morreram em um acidente envolvendo também um caminhão, na BR 386, próximo à linha Cescon, limites de Sarandi. Entre as vítimas, está um bebê. O motorista da van também morreu. As informações são da Rádio Uirapuru.

O veículo da Secretaria Municipal de Saúde levaria passageiros da cidade de Constantina até Jaboticaba-RS e cidades próximas, para consultas médicas. Ao entrar na BR 386, a van seguiu por uma pequena distância em direção a São José das Missões, quando foi atingida de frente pelo caminhão.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motorista do caminhão. De acordo com testemunhas, o veículo estava fazendo uma ultrapassagem. No local do acidente ambos os veículos pararam sobre o acostamento.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal de Sarandi e o trânsito ficou lento no local.