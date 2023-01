OAB/MS vai pedir afastamento de policial civil que supostamente agrediu advogada em delegacia

A diretoria da Ordem dos Advogados Brasileiros do Mato Grosso do Sul (OAB/MS) irá ingressar, nesta segunda-feira (30), com um pedido de afastamento contra um policial civil que se recusou a registar um boletim de ocorrência e agrediu a advogada Luciany Ambrozina dos Reis, de 34 anos.

Segundo as informações do jornal Correio do Estado, o pedido será levado à Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). O caso ocorreu na última sexta-feira, 27 de janeiro, quando Luciany acompanhava clientes que iriam abrir um boletim de ocorrência contra um segurança e um gerente de supermercado por falsa acusação de roubo.

O policial teria se recusado a registrar o B.O, o que levou a advogada a começar a gravar a situação, denunciando a falta de atendimento. Luciany conta que, após começar a filmar, o policial teria torcido seu braço e a levado a um lugar sem câmeras de monitoramento, onde a jogou no chão. Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível vê-lo tentando tomar o celular da mulher.

Representantes da Comissão de Defesa e Assistência à Advocacia estiveram na delegacia e prestaram apoio à advogada. Bitto Pereira, presidente da OAB/MS, classificou como "inadmissível" a ação do policial:

“A OAB/MS vai tomar todas as medidas legais, tanto no âmbito cível como criminal, para que situações como essas não voltem a ocorrer. Um ato de violência praticado contra uma advogada é um ato de violência contra toda a advocacia”, declarou.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)