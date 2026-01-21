Capa Jornal Amazônia
O que se sabe sobre o sequestro de juiz que caiu em golpe do amor em São Paulo

Juiz foi resgatado com vida de um cativeiro e cinco suspeitos foram presos; ele já havia caído em um golpe antes

Gabrielle Borges
fonte

O juiz Samuel de Oliveira Magro foi encontrado e libertado em um cativeiro localizado na cidade de Osasco, na Grande São Paulo (Reprodução)

Um juiz e auditor fiscal, identificado como Samuel de Oliveira Magro foi vítima de sequestro na noite de domingo (18), na Avenida Rebouças, próximo à Rua Oscar Freire, na Zona Oeste de São Paulo. Ele foi levado à força por criminosos e mantido em cativeiro na cidade de Osasco por mais de 30 horas.

A libertação ocorreu na manhã de terça-feira (20), durante uma operação da 2ª Delegacia Antissequestro (DAS/DOPE), com o apoio do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra). Confira tudo o que se sabe sobre o caso até agora e que repercutiu nos últimos dias.

Como a polícia descobriu o sequestro?

Um código previamente combinado entre o juiz Samuel de Oliveira Magro e seu companheiro foi fundamental para que a polícia identificasse o sequestro cometido por uma quadrilha especializada em sequestros-relâmpago e golpes aplicados por meio de aplicativos de relacionamento.

A senha, mencionada durante uma ligação, despertou a suspeita das autoridades, que acionaram imediatamente as equipes policiais. O refém foi resgatado de um cativeiro em Osasco, na Grande São Paulo, na manhã de terça-feira (20), e cinco suspeitos foram presos. O conteúdo do código, no entanto, não foi divulgado.

Onde o juiz foi encontrado?

O juiz Samuel de Oliveira Magro foi encontrado e libertado em um cativeiro localizado na cidade de Osasco, na Grande São Paulo.

O resgate foi realizado por agentes da 2ª Delegacia Antissequestro (DAS/DOPE), com o apoio do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra). Após a libertação, ele foi encaminhado a um hospital para avaliação médica e, em seguida, pôde se reunir com a família.

O que é o ‘golpe do amor’?

O “golpe do amor” é um tipo de crime em que criminosos criam perfis falsos em aplicativos de relacionamento para se aproximar de vítimas e atrair encontros presenciais. A partir desse contato, os golpistas costumam aplicar extorsões, roubos ou até sequestros, muitas vezes exigindo transferências financeiras via PIX.

De acordo com a Divisão Antissequestro, essa modalidade criminosa se intensificou a partir de 2021, acompanhando o crescimento dos aplicativos de namoro e a popularização dos pagamentos instantâneos.

O juiz já havia sido vítima deste golpe?

Sim. A polícia confirmou que Samuel de Oliveira Magro já havia caído no “golpe do amor” em 2021. Após esse episódio, ele e o companheiro estabeleceram uma palavra-chave de segurança a ser usada em situações de risco, ferramenta que acabou sendo determinante para a identificação e o resgate do sequestro ocorrido recentemente.

Segundo as autoridades, as primeiras apurações indicam que o juiz foi alvo de forma aleatória, em um sequestro-relâmpago oportunista, sem que houvesse estudo prévio de sua rotina.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

