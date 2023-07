Nutricionista tem nariz quebrado após levar cabeçada de desconhecido na rua; vídeo

A nutricionista Estela Frohlich Bonatto, de 25 anos, teve o nariz quebrado após receber uma cabeçada de um desconhecido na rua, no último sábado (22). O caso aconteceu no município de São Caetano do Sul, no ABC paulista. Imagens de um circuito de segurança mostram o momento em que o homem discute com vítima e passa a agredi-la em seguida. Veja o vídeo:

À polícia, Estela relatou que estava estacionando o carro quando, sem querer, subiu na guia da calçada e um dos pneus do veículo estourou. O barulho teria assustado o homem, que passeava com o seu cachorro. Em seguida, os dois tiveram uma breve discussão e, de maneira inesperada, ele a atinge com uma cabeçada e um soco no rosto.

"Acho que ele se assustou e eu não tinha reparado nele. O cara já desceu da esquina me xingando horrores e gritando, e me deu uma cabeçada de frente. Meu nariz começou a jorrar sangue e as pessoas começaram a descer dos prédios para me ajudar. O cara vazou", contou a nutricionista em suas redes sociais.

De acordo com a jovem, depois da cabeçada ela não se lembra de mais nada. A agressão provocou um afundamento na face, que precisou ser corrigida por meio de cirurgia. "Quebrou meu nariz, afundou o osso da face e fez esse estrago todo. Fiz cirurgia para corrigir a fratura", contou a vítima.

Estella Bonato precisou passar por cirurgia devido à lesão no nariz (Reprodução/Redes Sociais)

Estella foi ouvida pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), especializada em crimes contra mulheres na cidade, e teve o caso registrado como lesão corporal contra mulher. A Polícia Civil investiga o caso e busca, por meio das câmeras de segurança da área, identificar o agressor.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)