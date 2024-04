Novo prazo: convocação da lista de espera do Fies é prorrogada

O Ministério da Educação (MEC) anunciou, nesta sexta-feira (26), que as convocações da lista de espera do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) do primeiro semestre de 2024 foram prorrogadas até o dia 17 de maio. A mudança aconteceu após relatos de erros por parte do MEC, que estariam prejudicando a convocação dos novos alunos.

Estudantes de todo Brasil disputam as mais de 67 mil vagas para ingressar no ensino superior por meio do financiamento estudantil. No entanto, os participantes apontam falhas técnicas, demora excessiva na fila de espera e outros problemas que, na visão deles, exigiriam uma ampliação do prazo de inscrições.

Dentre as reclamações estão: problemas técnicos no sistema eletrônico pelo qual os estudantes enviam os documentos na matrícula; alunos aprovados na 1ª chamada ainda aguardam a convocação; a mesma pessoa está sendo aprovada em mais de uma opção de curso (algo vetado pelo edital do Fies);

O edital do Fies 2024 foi publicado no dia 7 de março, cerca de dois meses após a divulgação dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023. O documento foi publicado em 27 de janeiro, antes das notas da prova. As inscrições do Fies terminaram em 18 de março, após algumas universidades já terem iniciado o ano letivo. Isso fez com que os aprovados, que ainda teriam todo o trâmite da pré-aprovação e da matrícula, perdessem as primeiras semanas de aula.

Falhas no sistema de entrega de documentos

Os estudantes pré-selecionados na 1ª chamada do Fies, que foi divulgada no dia 28 de março, precisavam encamihar os documentos para a universidade a fim de concluir o processo de ingresso. Porém, problemas técnicos no sistema eletrônico usado pelas instituições de ensino acabaram atrasando o processo.

Diante da situação, o MEC estendeu o prazo para a etapa de conferência de dados pessoais. Segundo relatos enviados ao G1, as falhas não foram corrigidas e continuam atrasando as matrículas.

"O sistema de acesso das faculdades oscilou muito, falhou e comprometeu os prazos. Foi uma correria gigante [desde o início]", explica Rogério, coordenador de bolsas e financiamento de uma instituição de ensino privada.

"É comum termos intercorrências no Fies, mas, neste ano, foram muitas mudanças [nas regras do programa] em pouco de espaço de tempo. É como trocar o pneu com o carro andando", diz.

Problemas na sequência da lista de espera

Se um candidato aprovado na 1ª chamada não efetiva a matrícula, a vaga é transferida para a lista de espera. Assim, acontece uma espécie de repescagem e outros alunos são chamados. De acordo com o edital, esses novos chamados podem ser realizados até dia 30 de abril.

No entanto, em entrevista ao portal G1, alguns alunos alegaram que a lista não estaria funcionando como em anos anteriores. A primeira saiu em 28 de março, como era previsto, mas a segunda só foi divulgada em 18 de abril. Desde então, afirmam os estudantes, nenhum outro nome foi convocado. Por conta disso, os candidatos pré-selecionados não conseguem completar a matrícula, então o MEC prorroga o prazo para esses alunos entregarem os documentos, as vagas ficam "represadas" e não são liberadas para as listas de espera.

"Durante os 20 dias em que a lista não 'rodou', tive crises de ansiedade constantes, e não consegui ser produtiva nem no trabalho, nem nos estudos", contou Alice Rêgo, de 20 anos, de Xinguara (PA), ao portal G1.

Ela busca uma vaga em medicina. "Acho que o pessoal do MEC não tem noção do quão difícil é, porque isso mexe com um sonho gigante. Tento vestibular há 5 anos, e o Fies é minha esperança de realizar isso. Estão acabando com a minha saúde mental."

Maria Eduarda Souza, de 24 anos, também está aflita com a lentidão das listas de espera. "Estou arrasada, porque só tem uma pessoa na minha frente [na 'fila']. Conversei com alguns alunos que foram convocados para essa mesma faculdade [em Maceió] e que não se matricularam, mas as vagas deles não foram disponibilizadas para mais ninguém depois", conta.

Diante do problema nos mecanismos de matrícula, instituições de ensino estão com vagas do Fies ociosas: nem são ocupadas pelos convocados na 1ª chamada, nem vão para a lista de espera. "Se continuar dessa forma, muitas vagas não serão preenchidas e muitos vão perder a oportunidade de estudar e conseguir concretizar um direito fundamental e garantido pela Constituição Federal de 1988", escreveram candidatos em um e-mail enviado ao MEC. "Precisamos ter uma prorrogação no prazo final para divulgação das listas de espera."

O MEC respondeu aos estudantes, em mensagem obtida pelo g1, que “não vislumbra possibilidades de prorrogação”.

Jhessyka Neves, de 33 anos, afirma que ficou desnorteada com esse retorno. "A gente fica aguardando, paga cursinho, não sabe se vai para frente ou para trás, e a lista não roda. Estou vendo pelo site que tem vaga ociosa, que não tá sendo preenchida", conta a candidata a medicina.

Mesmo candidato aprovado duas vezes

Cada candidato pode se inscrever em até três opções (A, B e C) de curso/faculdade, em ordem de preferência. Caso seja convocado para uma das opções na 1ª chamada, o candidato não poderá concorrer na lista de espera das outras duas opções. A regra visa garantir que todos os alunos possam concorrer ao financiamento. Porém, há registros de candidatos que já tinham sido aprovados na primeira chamada e que, ainda assim, foram selecionados novamente na lista de espera.