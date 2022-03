Novo Enem: saiba o que muda a partir de 2024

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ganhará uma nova versão a partir de 2024 para acompanhar a implementação do Novo Ensino Médio. As recomendações para o teste foram aprovadas na segunda-feira (14) pelo Conselho Nacional de Educação (CNE).

Por ser, atualmente, o principal meio de ingresso no ensino superior no país, as alterações devem ser aplicadas após o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) definir as matrizes que permitam as mudanças graduais necessárias até a implementação total em 2024.

Entenda as diferenças entre o atual e o novo Enem

Atual:

- A atual versão do exame é composta por quatro áreas do conhecimento (Ciências Humanas e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias), divididas em 2 provas aplicadas em dois dias diferentes e totalizando 180 questões. No primeiro dia é realizada a prova de Linguagens e Ciências Humanas, cada uma com 45 questões, e mais uma redação. No segundo dia de aplicação, as provas são de Matemática e de Ciências da Natureza, somando mais 45 de cada. As questões são comuns a todos os alunos.

Novo:

- Serão duas etapas aplicadas em diferentes dias. A 1ª será única e obrigatória para todos os participantes, composta por questões interdisciplinares que meçam a capacidade de raciocínio e argumentação do estudante, saindo do foco conteudista (com muita teoria). A etapa seguinte vai fazer uma referência aos itinerários formativos do Novo Ensino Médio, com provas de quatro áreas, com possibilidade de escolha entre Linguagens, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; Matemática, Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Matemática, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; e Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

Questões discursivas

Atual:

- As provas para todas as áreas do conhecimento são objetivas e de múltipla escolha, sendo discursiva apenas a redação, que segue o modelo dissertativo argumentativo.

Novo:

- Continuará sendo cobrada a redação, na 1ª etapa do exame, no entanto, questões dissertativas devem passar a integrar a nova prova. Ainda não se sabe quando itens subjetivos farão parte da prova.

Teoria de Resposta ao Item

Atual:

- As atuais provas do Enem são montadas com questões pertencentes a um banco de dados (BNI) e avaliadas com base na Teoria de Resposta ao Item (TRI). O TRI aponta o nível de dificuldade da questão (fácil, médio, difícil) considerando o conjunto de respostas do participante.

A correção de itens discursivos exige a implementação de um outro sistema de correção para estes casos. Especialistas consultados pelo CNE sugerem um sistema com inteligência artificial para garantir a divulgação dos resultados dentro de um prazo razoável.

