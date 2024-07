Novas imagens mostram socorro à vítima de atropelamento pelo influencer Vitor Belarmino

Um novo vídeo mostra o momento em que um socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realiza massagem cardíaca em Fábio Toshiro Kikuta, de 42 anos, após ele ter sido atropelado no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. O caso aconteceu em 13 de julho e as imagens foram obtidas pelo programa Fantástico, da Rede Globo.

Segundo as investigações, o influenciador digital Vitor Vieira Belarmino, de 30 anos, dirigia um BMW quando atingiu Fábio Kikuta, que atravessava a Avenida Lúcio Costa acompanhado da esposa, Bruna Villarinho.

Ernesto Francisco, socorrista do Samu, estava no mesmo hotel que o casal no Recreio. Ele realizou massagem cardíaca em Fábio, mas constatou que ele não tinha pulso. “Ele estava de bruços, não se mexia, não se movimentava. Fui verificar se tinha pulso. Não tinha pulso”, disse Ernesto.

O casal embarcaria na segunda-feira (15/7) para viagem de lua de mel. Um dos destinos seria o Japão, onde Fábio apresentaria as origens da família dele para a esposa. Fábio era fisioterapeuta e trabalhava no Hospital Samaritano, na zona sul do Rio.

Vitor Belarmino segue foragido da polícia. A defesa do influenciador acrescenta que ele não estava alcoolizado e dirigia dentro do limite da via.